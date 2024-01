Bauernproteste

vor 45 Min.

„Hubsi holt den Hammer raus“: Wie die CSU die Bauern zu verlieren droht

Plus Der Freie-Wähler-Chef Aiwanger begeistert die demonstrierenden Bauern. Die CSU dagegen hat einige Probleme, ihre einst treue Wählerklientel zu halten.

Von Uli Bachmeier

Wahlkampf vorbei? Von wegen! Nur wenige Monate nach der Landtagswahl hat er mit den Bauernprotesten neu begonnen. CSU und Freie Wähler ringen um die Lufthoheit über den Demonstrationen in Stadt und Land. Auf der einen Seite: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler. Auf der anderen Seite: Michaela Kaniber, die bayerische Landwirtschaftsministerin von der CSU. Es ist ein seltsamer politischer Kampf. Beide kritisieren die Ampel scharf, beide stellen sich auf die Seite der Landwirte, aber beide stehen sich als erbitterte Konkurrenten gegenüber. Es prallen Welten aufeinander.

Noch am 8. Oktober 2023, dem Tag der Landtagswahl, hatte die CSU bei den Bäuerinnen und Bauern klar die Nase vorn. Nach einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen stimmten 52 Prozent der Landwirte für die CSU, 37 Prozent für die Freien Wähler und sechs Prozent für die AfD. SPD und Grüne wären in dieser Berufsgruppe an der Fünfprozenthürde gescheitert. Die Zustimmung zur FDP lag nicht mal mehr im messbaren Bereich. Jetzt, drei Monate später, liegt die Vermutung nahe, dass die CSU bei den Landwirten an Zustimmung verliert und die Freien Wähler zulegen. Vergleichbare Erhebungen gibt es zwar nicht. Die Reaktionen der demonstrierenden Bauern aber deuten darauf hin. Kaniber wurde bei der Protestveranstaltung in München mit freundlichem Applaus begrüßt. Aiwanger aber, der gleich bei mehreren Demonstrationen präsent war, wurde vielerorts regelrecht gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen