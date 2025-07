Baum stürzt in Oberbayern auf Gleise und verhindert Zugverkehr

Am Sonntagfrüh ist in Oberbayern ein Baum auf Zuggleise gestürzt. Die Störung ereignete sich in der Nähe der Gemeinde Bad Kohlgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Wie die Bahn auf ihrer Website berichtete, wurde der umgestürzte Baum am Morgen gegen 7.36 Uhr entdeckt. Über Verletzte wurde nichts bekannt.

Baum fällt auf Gleise und verursacht Störung im Zugverkehr am Sonntagmorgen

In der Folge mussten allerdings die Gleise zwischen der Markt Murnau am Staffelsee und der Alpenstadt Oberammergau rund eine Stunde lang gesperrt werden. Auf der Strecke verkehrt planmäßig die RB 68. Gegen 8.29 Uhr meldete die Bahn, dass der Baum entfernt worden sei und der Zugverkehr wieder aufgenommen werde. Fahrgäste sollten dem Konzern zufolge allerdings noch bis in den Sonntagvormittag mit Folgeverspätungen rechnen und ihre Verbindung kurz der Abfahrt überprüfen.

Ob der Baum wegen der Gewitter auf die Gleise stürzte, die am Samstagabend Teile Bayerns heftig trafen, schrieb die Bahn nicht. Auch im vergangenen Sommer hatte der Konzern nach Stürmen in Bayern mit Zugausfällen und erheblichen Verspätungen zu kämpfen.