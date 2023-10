Bayerischer Landtag

Der Streit um einen AfD-Landtagsvizepräsidenten ist programmiert

Plus Die AfD will im Landtag einen Vizepräsidenten stellen. Damit wird die stärkste Oppositionskraft wohl scheitern. Nicht nur deshalb dürfte es Ärger mit der AfD geben.

Von Christoph Frey

Die Zeichen stehen auf Stunk. Wenn der neue Landtag am Montag in einer Woche zum ersten Mal zusammentritt, dürfte die Besetzung des Landtagspräsidiums wie schon in der zurückliegenden Legislaturperiode für Ärger sorgen. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestufte AfD will – wie die anderen Fraktionen auch – einen der Ihren auf dem prestigeträchtigen Posten eines Vizepräsidenten sehen. Doch dabei werden CSU, FW, Grüne und SPD aller Voraussicht nach nicht mitspielen. Im Gegenteil: Sie überlegen, wie sie die Rechtspopulisten im Parlament besser ausbremsen können.

Die Ausgangslage ist klar: Bei den Wahlen hat die AfD deutlich zugelegt. Von 17 auf 32 wächst die Abgeordnetengruppe. Unter den Mandatsträgern sind 18 Neuparlamentarier, denen bereits vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 30. Oktober der Ruf vorauseilt, mit ihnen würde die Fraktion noch weiter nach rechts rücken. 14,6 Prozent hatte die AfD bei der Wahl am 8. Oktober erhalten und damit 0,2 Prozentpunkte mehr als die Grünen, die ebenfalls auf 32 Sitze kommen.

