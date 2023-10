AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Halemba festgenommen

Der neu gewählte AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba wurde seit Freitag von der Justiz gesucht. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Das ist der aktuelle Stand.

Der per Haftbefehl gesuchte AfD-Politiker Daniel Halemba wurde am Montagmorgen festgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg auf Nachfrage der Redaktion. Dem 22-Jährigen wird Volksverhetzung vorgeworfen.

Halemba wird Volksverhetzung vorgeworfen

Nach Informationen der Main-Post erfolgte die Festnahme südlich von Stuttgart. Ob sich der designierte Landtagsabgeordnete gestellt hat oder von Einsatzkräften aufgegriffen wurde, ist noch unklar.

Halemba, der Anfang Oktober neu in den Landtag gewählt wurde, wird damit wohl nicht bei der ersten Sitzung des Parlaments am heutigen Montag teilnehmen. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft soll der 22-Jährige in Würzburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ob es noch heute oder erst morgen dazu kommt, sei noch offen.

Am Freitag hatte die Würzburger Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Halemba erlassen. Gegen ihn und vier weitere Mitglieder der Würzburger Burschenschaft "Teutonia Prag" wird wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung sowie der Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft gab es den Verdacht, dass sich dort Gegenstände mit Kennzeichen der NSDAP, Aufkleber und Schriften mit rassistischem Inhalt befinden könnten.

Halemba selbst hatte die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Am Wochenende hatte auch der Freiburger Anwalt Dubravko Mandic, der Halemba nach eigenen Angaben vertritt, erklärt: Gegen seinen Mandanten bestehe "keinerlei dringender Tatverdacht". Er habe am Freitagabend Haftbeschwerde beim Amtsgericht Würzburg eingelegt. "Sowohl die Volksverhetzung wie auch das Verwenden von Kennzeichen setzen eine entsprechende Öffentlichkeit voraus. Dies ist bei einer Wohngemeinschaft ersichtlich nicht gegeben", so Mandic, der bis 2021 für die AfD im Freiburger Stadtrat saß.

Halemba sollte neben Alterspräsident Paul Knoblach den neuen Landtag eröffnen

Halemba wäre als jüngstem der 203 neu gewählten Landtagsabgeordneten bei der konstituierenden Sitzung am Montagnachmittag eine besondere Rolle zugefallen. Zur Eröffnung hätte er neben dem Alterspräsidenten Paul Knoblach (Grüne) als einer von zwei Schriftführern auf dem Podium gesessen. Da Halemba nun dafür ausfällt, rückt der oberfränkische CSU-Abgeordnete Kristian von Waldenfels, 23, als Schriftführer nach.

Sein Landtagsmandat verliert Halemba aber nicht, wenn er die konstituierende Sitzung wegen seiner Verhaftung verpasst. Die AfD ist nach der Landtagswahl die stärkste Oppositionsfraktion im neuen Landtag. Auch daran würde sich selbst bei einer Verurteilung Halembas nichts ändern: Sollte er deshalb aus dem Landtag ausscheiden, würde ein anderer AfD-Politiker nachrücken.