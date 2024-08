Bayern bekommt ab Sonntag gut 200 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten

Ab dem 1. September sind in Bayern gut 200 Polizeibeamte mehr im Einsatz. Wie das bayerische Innenministerium in München mitteilte, werden insgesamt 663 Beamtinnen und Beamte den Verbänden der Landespolizei zugewiesen. Zieht man davon die Beamten ab, die in den Ruhestand gehende Polizisten ersetzen, macht das ein Plus von über 200 Kräfte, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mitteilte.

Bayern möchte mit den zusätzlichen Beamten mehr Polizei-Präsenz zeigen

Mit der personellen Aufstockung möchte die Polizei in Bayern mehr Präsenz zeigen. Die größte Verstärkung soll dabei die Landeshauptstadt München erhalten. Angaben des bayerischen Innenministeriums zufolge wird etwa jeder siebte frisch ausgebildete Polizeibeamte ab Samstag in München eingesetzt. Für Schwaben sind gut 90 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten vorgesehen. Mit 41 Neuzugängen wird das Polizeipräsidium in der Oberpfalz im gesamten Freistaat am wenigsten aufgestockt.

Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums beginnen im September über 950 Polizeianwärterinnen und -anwärter ihre Ausbildung bei der hiesigen Landespolizei. Zusammen mit denjenigen, die im März dieses Jahres gestartet sind, haben 2024 etwa 1700 Menschen den Polizeidienst im Freistaat angetreten. In den kommenden vier Jahren möchte man weitere 2000 Stellen bei der Landespolizei schaffen, hieß es weiter. Damit wären dann insgesamt 47.000 Polizistinnen und Polizisten in Bayern im Einsatz.