Ex-Landtagspräsident Alois Glück gestorben

38 Jahre lang war er Mitglied im Landtag, fünf Jahre leitete er ihn: Alois Glück gehörte zu den Urgesteinen der Landespolitik. Nachfolgerin Ilse Aigner zeigt sich bestürzt.

Der frühere bayerische Landtagspräsident Alois Glück ist am Montag in einer Münchner Klinik gestorben. Das hat die Verwaltung des Landtags mitgeilt. Glück, der auf einem Bauernhof in Hörzing bei Traunstein aufgewachsen war, wurde 84 Jahre alt. Von 1970 bis 2008 war er Mitglied des bayerischen Landtags, 2003 wurde der CSU-Politiker dessen Präsident.

Von 2009 bis 2015 leitete er anschließend das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Ilse Aigner, die seit 2018 Präsidentin des Landtags ist, teilte in einer Stellungnahme des Landtags ihre Bestürzung mit. "Er war ein außergewöhnlicher Politiker, der sich jahrzehntelang vor allem in der Umwelt und Sozialpolitik als Vordenker und Pionier einen Namen gemacht hat", heißt es darin. (AZ)