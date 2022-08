Bayern

vor 29 Min.

Licht aus, Hallenbad zu: So sparen Städte in der Region Energie

Das Augsburger Rathaus bleibt nachts vorerst dunkel. So will die Stadt Energie sparen.

Plus Die Energiepreise explodieren und alle müssen sparen - auch Städte und Gemeinden. Vor allem in vielen Altstädten und an historischen Gebäuden bleibt es nachts dunkel.

Von Katja Neitemeier

Geht es um Fußball, kennt jeder den FC Bayern München. Eine ähnlichen Bekanntheitsgrad hat die New York Times wenn es um Journalismus geht. Schafft es ein Ereignis auf die Seiten der traditionsreichen Zeitung ist klar: Es muss etwas Wichtiges sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen