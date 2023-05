Bayern

vor 3 Min.

Ministerpräsident Söder verspricht auf dem Parteitag mehr Geld für marode Bäder

Plus In Bayern können immer weniger Kinder schwimmen, auch weil viele Bäder sanierungsbedürftig sind. Markus Söder will die kommunalen Förderprogramme aufstocken.

Von Dominik Durner Artikel anhören Shape

Es sind vage Ankündigungen, versteckt in Halbsätzen, die Ministerpräsident Markus Söder am Samstag beim CSU-Parteitag in seiner fast eineinhalbstündigen Rede fallen lässt: "Mir macht es Sorge, dass immer weniger Kinder schwimmen können." In einem Land wie Bayern mit vielen Freizeitregionen und Seen sei das nicht richtig. Söders Lösungsansätze: Der Schwimmunterricht in Bayern solle deutlich ausgebaut, die Kommunen sollen beim Erhalt und der Sanierung von Schwimmbädern unterstützt werden. Konkrete Pläne kann die Staatsregierung allerdings noch nicht vorlegen – was vor allem einer Oppositionspartei im Landtag sauer aufstößt.

Mehr als die Hälfte der bayerischen Bäder gilt als mindestens sanierungsbedürftig, die Kommunen schätzen den Sanierungsstau auf rund 1,78 Milliarden Euro. Immer mehr Kommunen müssen ihre Bäder schließen. Manuel Friedrich, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern, sieht darin auch einen der Gründe, warum immer weniger Kinder in Bayern schwimmen können: "In den vergangenen drei Jahren hat sich die Anzahl der Kinder, die am Ende der Grundschulzeit keine sicheren Schwimmer sind, verdoppelt." Zwischen 30 und 40 Prozent der Kinder in diesem Alter würden den Freischwimmer nicht bestehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen