vor 17 Min.

"Querdenker" und "Reichsbürger" nehmen Schulen ins Visier

Corona-Leugner sind zum Teil auch an Schulen aktiv.

Plus Corona-Leugner demonstrierten vor Pausenhöfen, "Reichsbürger" verschicken Drohungen und betreiben eine eigene Lernplattform. Der Verfassungsschutz schaut genau hin.

Von Sarah Ritschel

Aggressive Gegnerinnen und Gegner der Corona-Politik machen mit ihren Aktionen und Drohungen auch vor Schulen nicht Halt. Dabei gehen sie nach Informationen unserer Redaktion unterschiedlich vor. Dem bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz sei bekannt, so heißt es dort auf Anfrage, "dass Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen in einzelnen Fällen vor Schulgebäuden demonstrierten". Auch einzelne Fälle von Drohschreiben mit Corona-Bezug seien bekannt. Damit bestätigt sich in Bayern ein deutschlandweites Phänomen.

