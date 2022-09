Bayern

vor 52 Min.

Schwabens AfD-Chef löst Eklat im Landtag aus

Plus Ein Stadtrat will keine rassistischen Anträge mehr behandeln. Ein rechter Kommunalpolitiker klagt dagegen. Die AfD trug den Streit nun bis in den Landtag.

Von Henry Stern Artikel anhören Shape

Wer hätte gedacht, dass die staubtrockene Geschäftsordnung des Würzburger Stadtrats im Landtag einen handfesten Eklat auslösen könnte? Doch genau das geschah in der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen