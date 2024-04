Bayern

Was passiert, wenn jemand gendert?

Plus Keine Gendersternchen mehr im Dienst: Seit Anfang April gilt das an Bayerns Schulen, Hochschulen und Behörden. Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus?

Von Benedikt Dahlmann

Mit seinem Genderverbot an Schulen, Hochschulen und Behörden hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Schon im Dezember hatte er es angekündigt und die Verwendung von Sonderzeichen im Sinne einer geschlechtergerechten Sprache in der dienstlichen Kommunikation für unerwünscht erklärt. Seit 1. April gilt nun das Genderverbot offiziell im Freistaat – doch etwaige Verstöße werden nicht erfasst, wie eine Recherche unserer Redaktion zeigt.

Was also passiert, wenn jemand gendert? Darüber herrscht in einigen Behörden offenbar immer noch große Unklarheit. "Wir haben keine Handlungsgrundlage bekommen", sagt etwa der Schulamtsdirektor des Landkreises Würzburg, Kai Thoma. Schon vergangene Woche hatten auch andere Schulämter erklärt, dass sie im konkreten Ernstfall nicht wüssten, wie sie sich zu verhalten hätten. Zumindest Thoma scheint das nicht sonderlich zu stören. "Das Genderverbot hat keine Priorität. In unserer Wahrnehmung war das kein Thema und es wird auch kein Thema sein. Für uns sind andere Dinge wichtiger", sagt er. Verstöße gegen das Genderverbot seien ihm nicht bekannt.

