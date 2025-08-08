Endlich wieder Sommer! Bis zu 34 Grad am Wochenende

Die ersten Tage der Sommerferien in Bayern waren ziemlich kühl und regnerisch. Doch das ist nun Geschichte. Der Sommer ist zurück und bringt auch für das bevorstehende Wochenende heiße Temperaturen und viel Sonnenschein.

Grund für das schöne Sommerwetter ist aktuell eine Hochdruckzone, die sich vom Ostatlantik über Mittel- bis nach Osteuropa erstreckt und die Südhälfte Deutschlands mit warmem und ruhigem Wetter versorgt, informiert der Deutsche Wetterdienst.

Vorhersage des DWD: Bayernwetter am Freitag, 8. August 2025

Spätestens am Freitag kehrt dann der langersehnte Sommer nach Bayern zurück und es wird richtig heiß: 27 bis 32 Grad und viel Sonne erwartet der DWD. Von Wolken keine Spur am Himmel. Es soll auch schwacher Wind wehen. In der Nacht auf Samstag kühlt es auf bis zu 9 Grad ab.

Perfektes Badewetter also zum Wochenend-Start! Allerdings wirft der bisherige Sommer alarmierende Zahlen von Badetoten auf.

Wetter in Bayern am heißesten Tag des Wochenendes: Sonne und 34 Grad am Samstag

Auch am Samstag bleibt es heiß. Trotz ein paar Schleierwolken und getrübtem Sonnenschein rechnet der DWD mit Temperaturen von 29 bis 34 Grad. Am Alpenrand wird ein geringes Gewitterrisiko erwartet.

Die Vorhersagen für Sonntag, 10. August, sind zwar noch nicht ganz sicher. Stand Freitag können sich Menschen in Bayern aber auch an diesem Tag wieder auf warmes, sommerliches Wetter einstellen. Der DWD rechnet mit 26 bis 32 Grad. Aller Voraussicht nach, geht es auch zum Wochenbeginn am Montag mit warmen, sommerlichen Temperaturen bis zu 31 Grad weiter.

Viele wollen sich bei den Temperaturen im Freibad abkühlen – für Kinder und Jugendliche in Augsburg das besonders interessant. Sie haben bis zum letzten Ferientag am Montag, 15. September freien Eintritt in die städtischen Freibäder. Auch in den anderen Freibädern in Schwaben läuft die Badesaison. Hier gibt es alle Infos, Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern der Region.