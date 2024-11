Bayerns Digitalminister übt Kritik an Plädoyer für spätere Neuwahlen und fordert mehr Digitalisierung

Die Bundeswahlleiterin Ruth Brand hat in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz auf die Herausforderungen hingewiesen, die eine Neuwahl im Januar oder Februar des kommenden Jahres mit sich bringen würde. Scharfe Kritik an dem Brief, über den zuerst Der Spiegel berichtet hatte, kommt nun von Bayerns Digital-Staatsminister Fabian Mehring (Freie Wähler).

„Es ist symbolisch für das viel zitierte „Deutschland-Tempo“, wenn die Bundeswahlleiterin ernstlich vor zügigen Neuwahlen warnt, weil sie Monate für das Beschaffen von Papier, das Drucken der Wahlzettel und die Organisation des Wahlvorgangs benötigt“, meinte Mehring gegenüber unserer Redaktion. Solche Argumente kämen einer „staatsorganisatorischen Bankrotterklärung“ gleich und bestärkten das Gefühl vieler Menschen, dass Deutschland und die deutsche Verwaltung nicht mehr vernünftig funktionieren würden. „Während Elon Musk seine Raketen rückwärts einparken lässt, versinkt Deutschland im Chaos, weil wir warten müssen, bis die Bundesdruckerei Wahlscheine ausgedruckt hat - das ist absurd!“

Online wählen? Mehring verweist an Estland

Niemand verstehe, dass Deutschland in schwierigsten internationalen Rahmenbedingungen über Monate handlungsunfähig und führungslos bleiben solle, weil sich die Bürokratie nicht fähig sähe, zügig eine Wahl zu organisieren. Mehring verweist darauf, dass er Bundespräsidentin Bärbel Bas (SPD) bereits im Frühjahr angeboten habe, gemeinsam mit Start-Ups aus Bayern Erfahrungen bei der Modernisierung und Digitalisierung des Wahlprozesses zu sammeln. Mehring verweist auf Estland – in dem kleinen nordeuropäischen Land wird seit über 20 Jahren online gewählt. „Wären wir ähnlich weit, könnten wir noch dieses Jahr neu wählen und Deutschland stünde nicht länger in schwierigsten Zeiten nackt auf der Weltbühne – ohne Haushalt und ohne Regierung!“

Fabian Mehring wurde in Augsburg geboren und sitzt seit 2018 als Abgeordneter der Freien Wähler für den Wahlkreis Schwaben im Bayerischen Landtag. Seit einem Jahr ist er Bayerischer Staatsminister für Digitales.