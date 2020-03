vor 31 Min.

34-Jähriger rammt einem Mann ein Messer in den Bauch

Im niederbayerischen Vilshofen an der Donau hat ein 34-Jähriger einem anderen Mann ein Messer in den Bauch gestochen. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Weil er einem Mann ein Messer in den Bauch gerammt haben soll, hat die Polizei einen 34-Jährigen in Niederbayern festgenommen. Ein zweiter Tatverdächtiger im Alter von 22 Jahren sei flüchtig, teilten die Beamten am Montag mit. Sie ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Männer hatten sich den Angaben nach am Morgen in der Wohnung des 34-Jährigen in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) mit einem anderen 22-Jährigen gestritten. Der Ältere habe dann aus zunächst unbekannten Gründen auf den 22-Jährigen eingestochen und ihn schwer im Bauchbereich verletzt. Das Opfer schleppte sich laut Mitteilung zu seiner Mutter, die in einem anderen Stockwerk wohnt. Die Frau brachte ihren stark blutenden Sohn in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Es bestehe keine akute Lebensgefahr mehr, hieß es am Nachmittag.

Eine Hausbewohnerin hatte die Polizei alarmiert, die den 34-Jährigen in seiner Wohnung festnahm. Dort hätten die Beamten auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen sind den Angaben zufolge einschlägig wegen Gewalt- und Betäubungskriminalität bei der Polizei bekannt. (dpa/lby)

