vor 49 Min.

49-Jährige nach Motorradunfall in Nesselwang schwer verletzt Bayernticker

Im Ostallgäu ist am Freitagnachmittag eine Motorradfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Die 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Eine 49-jährige Motorradfahrerin aus Kempten wollte am Freitagnachmittag auf der Kemptener Straße in Nesselwang ein Auto überholen, dessen Fahrer nach links in die Marsstraße abbiegen wollte. Polizeiangaben zufolge nahm der 28-Jährige am Steuer des Pkw die Motorradfahrerin zu spät wahr und stieß mit der Front seines Fahrzeugs gegen das Motorrad. Die 49-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen.

Die Fahrbahn war für rund eine Stunde komplett gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Kemptener Straße für eine Stunde gesperrt. Der Verkehr musste über die Römerstraße umgeleitet werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (AZ)

Themen Folgen