Besuch in China

16:59 Uhr

Die nächste Stufe: Wohin führt der Weg von Markus Söder?

Plus In China erledigt Markus Söder routiniert Ministerpräsidentengeschäft. Doch in München warten drängende Fragen auf ihn: Ist seine Karriere in einer Sackgasse?

Von Peter Müller

Markus Söder ist mit der Seilbahn hochgeschwebt zum Mauerrest bei Mutianyu, dann mehrere Treppen gestiegen, jetzt steht er, endlich, auf der Chinesischen Mauer und bringt sich in Positur. Die Kameras surren und klicken, Söders Blick schweift über die hügelige Landschaft im Norden Pekings.

Dumm nur, dass dichter Nebel die Sicht versperrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen