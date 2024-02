Besuch in Schweden

17:32 Uhr

Markus Söder in Schweden: Zwischen Abba und All

Plus Die Reise nach Schweden verläuft ganz nach dem Geschmack von Markus Söder. Am Freitag besucht der bayerische Ministerpräsident einen Raketenstartplatz. Dort geht ihm sichtlich das Herz auf.

Von Christoph Frey

Just an dem Tag, an dem die Welt über die Landung der Raumsonde Odysseus auf dem Mond spricht, gibt es Neuigkeiten von der bayerischen Raumfahrt. Sie kommen aus Kiruna, Nordschweden, mehr als 2800 Kilometer Fahrstrecke von München entfernt.

Kiruna kann unwirtlich sein, vor Kurzem hatte es minus 45 Grad. Jetzt, Mitte Februar, präsentiert sich die Stadt nördlich des Polarkreises freundlicher: Milde minus fünf Grad und leichter Schneefall herrschen am Freitagmorgen. Ab null Grad, sagen die Einheimischen, beginnt der Frühling. Allerdings wird der sich erfahrungsgemäß nicht vor Mai blicken lassen. Winter ist also von Oktober bis April – und so trägt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, als er in Kiruna durch den Schnee stapft, dicke Stiefel, schwarze Schneehose und einen blauen Parka.

