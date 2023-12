Bildung

01.12.2023

Höchstes Gericht urteilt über bayerische Zeugnisse: Was sich jetzt ändert

Bei rund 2,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Bayern ist eine diagnostizierte Rechtschreibstörung, eine Lesestörung oder beides zusammen bekannt.

Plus Künftig muss im Zeugnis vermerkt werden, wenn Schülerinnen und Schülern Prüfungen erleichtert wurden – etwa weil sie an Legasthenie leiden. Was heißt das und ist diese Praxis diskriminierend?

Von Sarah Ritschel

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit bayerischen Zeugnissen befasst. Worum ging es?

Drei Männer, die 2010 ein bayerisches Abitur abgelegt hatten, klagten, weil ihre Legasthenie indirekt im Zeugnis vermerkt war. Darin stand nämlich, dass Rechtschreibleistungen bei ihrer Prüfung nicht berücksichtigt wurden. Die Männer fühlten sich diskriminiert. Das höchste deutsche Gericht gibt ihnen in ihrem konkreten Fall recht: Der Satz muss gestrichen werden. Das heißt aber nicht, dass solche Vermerke künftig verboten sind – im Gegenteil. Vielmehr urteilten die Richterinnen und Richter, dass Zeugnisvermerke dieser Art aus Gründen der Transparenz sogar notwendig sind. Aber nur, wenn sie für alle Schülerinnen und Schüler mit Bewertungsvorteilen gelten und nicht nur auf Legasthenikerinnen und Legastheniker begrenzt sind – wie es damals in Bayern gewesen war.

