Bildung

vor 22 Min.

Immer weniger junge Menschen wollen Lehrerin oder Lehrer werden

Kinder und Jugendliche unterrichten? Viele junge Menschen gehen lieber in die freie Wirtschaft.

Plus Die Zahl der Studienanfänger in Lehramts-Studiengängen sank innerhalb von fünf Jahren um fast 20 Prozent. Woran liegt das und vor allem: Was bedeutet das für Schülerinnen und Schüler?

Von Sarah Ritschel

Immer weniger junge Menschen in Bayern wollen Lehrkräfte werden. Die Zahl der Studierenden, die sich für ein Lehramtsstudium entschieden haben, ist einer Statistik des Wissenschaftsministeriums zufolge innerhalb von fünf Jahren um fast 20 Prozent gesunken. Bundesweit ging die Zahl laut dem Statistischen Bundesamt um 18 Prozent zurück. Das ist besonders bedenklich, weil seit Jahren ein offenkundiger Lehrkräftemangel herrscht. Weil ausgebildete Kräfte zu Tausenden fehlen, ersetzen sie zunehmend Quereinsteigerinnen und -einsteiger, Studierende oder freiwillig in den Schuldienst zurückgekehrte Pensionäre.

Hatten sich im Jahr 2018 in Bayern noch gut 10.000 junge Menschen für ein Lehramtsstudium eingeschrieben, waren es 2022 lediglich 8058. Die einzige Ausnahme im Abwärtstrend war das Jahr 2020, als die Zahl der Erstsemester kurzzeitig auf 10.665 hochschnellte. Damals wurde die Zulassungsbeschränkung für das Grundschullehramt abgeschafft. Für das diesjährige Wintersemester, das eben erst begonnen hat, liegen noch keine bayernweiten Zahlen vor.

