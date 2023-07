Bildung

Schulen müssten für 47 Milliarden Euro saniert werden

An nahezu allen Fenstern des Gymnasiums kleben Aufkleber, dass diese Fenster nicht geöffnet werden dürfen.

Plus Zu klein, zu klimaschädlich, schlicht baufällig: Um Deutschlands Schulen zu renovieren, bräuchte es 47 Milliarden Euro. Woher soll das Geld kommen?

Von Sarah Ritschel

Deutsche Schulen sind marode. Den Sanierungsrückstand an den Gebäuden, in denen Kinder und Jugendliche auf die Zukunft vorbereitet werden, schätzen die Kommunen auf 47,4 Milliarden Euro. Dem jährlichen Kommunalpanel der Förderbank KfW zufolge rechnet mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden damit, dass der Investitionsrückstand sich in den kommenden fünf Jahren nicht abbauen wird oder noch zunimmt. Immerhin 43 Prozent gehen davon aus, den Sanierungsstau ein wenig oder sogar deutlich reduzieren zu können. Die Zahlen stammen von 2022 und beziehen sich auf Schätzungen der Kämmereien. Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, sieht hier eine der großen Baustellen des Bildungssystems: "Das ist nicht länger hinnehmbar."

Erst Pandemie, dann Krieg und steigende Energiepreise: Schulen fehlt für die Sanierungen immer das Geld

In der Pandemie seien dringend notwendige Sanierungen aus dem Fokus geraten. Jetzt gehe den Kommunen durch die Folgen des Ukraine-Kriegs und die steigenden Energiepreise das Geld aus. "Gerade die großen Städte, München, Augsburg, können Sanierungen finanziell nicht stemmen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

