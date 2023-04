Blitzermarathon 2023 in Unterfranken: Standorte aller Blitzer heute

Beim Blitzermarathon 2023 in Unterfranken werden Autofahrer heute an vielen Messstellen geblitzt. Hier finden Sie die komplette Liste der Standorte.

Heute am Freitag, 21. April, findet wieder der bundesweite Blitzermarathon statt. Dafür werden auch in Unterfranken hunderte Blitzer aufgestellt.

Viele Bundesländer nehmen jedes Jahr am Blitzermarathon teil. Doch während Bayern auf den Aktionstag setzt, legen andere Bundesländer eine Schippe drauf. Bei der Speedweek wird nämlich die ganze Woche über verstärkt geblitzt und kontrolliert.

Der Freistaat Bayern ist jetzt zum neunten Mal beim Blitzermarathon dabei. Doch nur in Bayern werden die Messstellen zum Blitzermarathon schon im Vorhinein bekanntgegeben. Bei uns finden Sie zum gesamten Blitzermarathon in Bayern 2023 die Liste aller Standorte.

Wo Sie beim Blitzermarathon in Unterfranken besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Wann findet er statt?

Bundesweit finden diese Woche verschiedene Aktionen rund um den Blitzermarathon statt. In manchen Bundesländern gibt es die sogenannte Speedweek, bei der die gesamte Woche verstärkt das Tempo auf den Straßen kontrolliert wird. In Bayern - und somit auch in Unterfranken - konzentriert sich alles auf den Blitzermarathon am 21. April.

An diesem Freitag geht es in Unterfranken also ab 6 Uhr los mit dem Blitzermarathon - und endet um 6 Uhr des Folgetages. Das bedeutet: In ganz Unterfranken und Bayern wird 24 Stunden lang geblitzt und kontrolliert.

Am Blitzermarathon sind mehr als 2000 Beamte beteiligt, schreibt das Landesinnenministerium auf der Website. Außerdem wird an rund 1800 Messstellen kontrolliert.

Blitzermarathon 2023 in Unterfranken heute: Warum wird geblitzt?

Beim Blitzermarathon sollen jedes Jahr die Verkehrsteilnehmer sensiblisiert werden, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten. Denn jedes Jahr sterben noch immer viele Menschen bei Verkehrsunfällen.

Allein im vergangenen Jahr waren es in Bayern 147 Menschen. Ein Viertel davon lasse sich laut dem Bayerischen Innenministerium auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen.

Mit dem Blitzermarathon soll also auf die Einhaltung der Tempolimits und auch der Abstände aufmerksam gemacht werden. Und das nicht nur in einzelnen Teilen Bayerns - sondern überall und somit auch in Unterfranken.

Blitzmarathon 2023 in Unterfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau die Radarfallen und Abstandsmessungen am Blitzermarathon in Unterfranken aufgestellt werden, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt.

Übrigens: Wir haben auch eine eigene Liste für den Blitzermarathon 2023 in Würzburg und Umgebung für Sie.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekanntgegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2023 in Unterfranken:

Ort Straße Tempo-limit 63739 Aschaffenburg Bessenbacher Weg, Höhe TVA-Platz 30 63741 Aschaffenburg Würzburger Straße 50 63755 Alzenau-Hörstein Staatsstraße 2443, Höhe AS A 45 Karlstein 70 63755 Alzenau Ortsverbindungsstraße Hörstein-Kahl 50 63768 Hösbach Bundesstraße 26, Abschnitt 420 60 63776 Mömbris Staatsstraße 2306, Höhe Heimbacher Mühle 70 63776 Mömbris Staatsstraße 2443, Höhe OT Hohl 50 63796 Kahl Freigerichter Straße, Höhe Paul-Gerhard-Schule 30 63796 Kahl Hanauer Landstraße, Höhe Feuerwehr 50 63811 Stockstadt am Main Bundesstraße 469, zwischen Stockstadt und Großostheim 80 63820 Elsenfeld Dammsfeldstraße, Schulzentrum 30 63820 Elsenfeld Eichelsberger Weg (kurviges Waldgebiet) 70 63825 Sommerkahl Kreisstraße AB 19, Abschnitt 120 50 63826 Geiselbach Staatsstraße 2306, Abschnitt 100, Abzweigung Westerngrund 80 63826 Geiselbach Staatsstraße 2306, Spessartstraße 50 63839 Kleinwallstadt Staatsstraße 2309, zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach 70 63843 Niedernberg Staatsstraße 2313, zwischen Niedernberg und Großostheim 50 63849 Leidersbach Kreisstraße MIL 11, Ortseingang Ebersbach 50 63856 Bessenbach Kreisstraße AB 4, Höhe Schloß Weiler 70 63856 Bessenbach Staatsstraße 2312, Abschnitt 220 70 63860 Rothenbuch Kreisstraße AB 5, Abschnitt 80 100 63875 Mespelbrunn Staatsstraße 2312, Abschnitt 270 100 63877 Sailauf Kreisstraße AB 2, Abschnitt 180 50 63897 Miltenberg Bundesstraße 469, zw. AS Breitendiel-Nord u. Breitendiel-Süd 70 63897 Miltenberg Nikolaus-Fasel-Straße , Höhe Schulzentrum 30 63906 Erlenbach Liebigstraße 50 63916 Amorbach Bundesstraße 47 70 63920 Großheubach Staatsstraße 2309, zwischen Röllfeld u. Großheubach 100 63924 Kleinheubach Friedenstraße 30 63927 Bürgstadt Jahnstraße 30 96106 Ebern Staatsstraße 2278, Bramberg 100 96126 Maroldsweisach B279, Rehbergkuppe 100 96181 Rauhenebrach Staatsstraße 2274, Abschnitt 350, Bereich ST Ostheim 100 96184 Rentweinsdorf St 2274 100 96184 Rentweinsdorf Bundesstraße 279, Höhe Sendelbach 70 96184 Rentweinsdorf Bundesstraße 279, Parkplatz Sendelbach 100 96190 Untermerzbach St2278, Hambach , Abs. 345 50 97040 Würzburg Kantstraße 50 97070 Würzburg Röntgenring/Haugerring 50 97070 Würzburg Rennweger Ring 30 97074 Würzburg Aumühlweg 60 97078 Würzburg Bundesstraße 8, Höhe Müllheizkraftwerk, 100 97080 Würzburg Bundesstraße 27, Höhe Abfahrt Neuer Hafen 100 97080 Würzburg Stadtring-Nord/Ständerbühlstraße 50 97084 Würzburg Heuchelhofstraße, stadtauswärts 50 97084 Würzburg Heuchelhofstraße, stadteinwärts 50 97084 Würzburg B19/ AS Heidingsfeld 70 97199 Ochsenfurt Dr.-Martin-Luther-Str. 50 97222 Rimpar Kreisstraße WÜ 8, Adam-Bausenwein-Straße 50 97234 Reichenberg Kreisstraße WÜ 29 70 97234 Reichenberg Bundesstraße 19, Höhe Klingholz bzw. Wü 16 70 97244 Bütthard Bundesstraße 19, Abzw. Stalldorf 100 97265 Hettstadt Staatstraße 2298 70 97285 Tauberrettersheim Staatsstraße 2269, Abschnitt 80 100 97294 Unterpleichfeld Bundesstraße 19, zwischen Estenfeld und Unterpleichfeld 100 97318 Biebelried Bundesstraße 8, Höhe Biebelried 80 97318 Kitzingen Staatsstraße 2270, beide Fahrtrichtungen 50 97318 Kitzingen Staatsstraße 2271, Abschnitt 240, Ri. Marktbreit 80 97318 Kitzingen B 22, Höhe AS Kitzingen / Schwarzach 60 97332 Volkach Staatsstraße 2271, Ortsausgang Ri. Gaibach 50 97332 Volkach Staatsstraße 2271, BRK Haus, ortseinwärts 50 97332 Volkach Staatsstraße 2271, Abschnitt 420 70 97332 Volkach St 2260, Fahrtrichtung Vogelsburg 50 97340 Marktbreit Staatsstraße 2418, Abschnitt 210, Ri. Ochsenfurt 100 97342 Marksteft Staatsstraße 2271, Abschnitt 240, Ri. Kitzingen 100 97359 Schwarzach B 22, Höhe Hörblach, beide Fahrtrichtungen 80 97424 Schweinfurt Hauptbahnhofstraße 50 97450 Arnstein Julius-Echter-Straße 50 97450 Arnstein Bundesstraße 26a 100 97461 Hofheim i.Ufr. Staatsstraße 2281, Abschnitt 400, Bereich OT Geusfeld 100 97469 Niederwerrn Bundesstraße 19, Einmündung Oberwerrn 70 97475 Zeil a. Main Staatsstraße 2447, Höhe Ziegelanger-Sportplatz 70 97475 Zeil a. Main Staatsstraße 2447, Ziegelanger-Wanderparkplatz 100 97488 Stadtlauringen Staatsstraße 2280 100 97490 Poppenhausen Bundesstraße 286, Höhe Maibach 100 97496 Burgpreppach Bundesstraße 303, Tankstelle "Just-Stop" 70 97496 Burgprappach Bundesstraße 303, Parkplatz Gemeinfeld 100 97500 Ebelsbach Staatsstraße 2447, OT Steinbach ggü. Hotel 100 97509 Kolitzheim Staatsstraße 2271, Höhe Unterspiesheim 100 97519 Riedbach Bundesstraße 303, Höhe Humprechtshausen 100 97526 Schonungen B303, Höhe Abersfeld, Ri Coburg 70 97528 Sulzdorf a.d. Lederhecke B 279 100 97616 Bad Neustadt/S Jahnstraße 50 97616 Bad Neustadt/S Meininger Straße 50 97618 Rödelmeier Bundesstraße 279 100 97631 Bad Königshofen Bundesstraße 279 100 97631 Bad Königshofen Staatsstraße 2282, Eyershausen 100 97633 Saal a.d.Saale Bundesstraße 279 100 97638 Mellrichstadt Bundesstraße 285, Autobahnzubringer 100 97638 Mellrichstadt Staatsstraße 2445, Höhe Einfahrt Hainbergareal 100 97638 Mellrichstadt Staatsstraße 2445, OT Eußenhasuen, Schanz 80 97638 Mellrichstadt Staatsstraße 2292, OT Frickenhausen, Besengaustraße 50 97653 Bischofsheim a.d. Rh. Bundesstraße 279, zwischen Bischofsheim und Schönau 100 97653 Bischofsheim a.d. Rh. Staatsstraße 2289, auf Höhe BW-Truppenlager 100 97654 Ostheim v.d. Rhön Kreisstraße NES 35, Höhe Reiterhöfe 80 97688 Bad Kissingen Iringstraße 50 97688 Bad Kissingen Maxstraße 30 97714 Oerlenbach Staatsstraße 2445, Kreuzung KG 43 70 97717 Euerdorf Bundesstraße 287, Höhe Saalebrücke, zw. Euerdorf-Nord und Kreisverkehr 60 97723 Oberthulba Staatsstraße 2291, Kreuzung Oberthulba-Wittershausen 70 97725 Elfershausen Bundesstraße 287, Einm. A 7 60 97737 Gemünden Schönauer Straße 50 97753 Karlstadt Würzburger Straße 50 97762 Hammelburg Bundesstraße 27, Höhe Einfahrt Obereschenbach 70 97772 Wildflecken Staatsstraße 2289, Einmündung Bischofsheimer Straße 100 97783 Karsbach Staatsstraße 2303, auf Höhe Schönauer Weg 100 97788 Neuendorf Bundesstraße 26, Höhe Parkplatz 100 97792 Riedenberg Staatsstraße 2289 80 97816 Lohr a.Main Bundesstraße 26, zwischen Rechtenbach und Lohr 100 97816 Lohr a.Main Jahnstraße 30 97816 Lohr Staatsstraße 2435, Wiesenfelder Berg 80 97816 Lohr Bundesstraße 26, Höhe Staustufe 100 97828 Marktheidenfeld Bundesstraße 8, Höhe Eichenfürst 70 97828 Marktheidenfeld Südring 50 97836 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Straßlücke 60 97836 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Torhaus Aurora 100 97836 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Torhaus Aurora 70 97843 Neuhütten Bundesstraße 26, Bischborner Hof 60 97855 Triefenstein - Lengfurt Staatsstraße 2299, Höhe Parkplatz Mainlände 70 97892 Kreuzwertheim Kreisstraße MSP 32, OT Röttbach 50 97907 Halsloch Staatstraße 2315, Faulbacher Straße 50 63939 Wörth am Main Landstraße, GE Sandäcker 50 63937 Weilbach Breitendieler Straße (B 469) 50 63820 Elsenfeld Marienstraße 30 63785 Obernburg am Main Lindenstraße 30 63839 Kleinwallstadt Wallstraße 30

Abseits des Blitzermarathons in Unterfranken gibt es aber noch andere Neuigkeiten: Im Herbst 2023 tritt übrigens eine neue Kfz-Zulassungsverordnung in Kraft.