Brand in Recyclingfirma flammt in der Nacht wieder auf

In einer Halle einer Recycling-Firma in Aschaffenburg ist gleich zweimal ein Feuer ausgebrochen. Beim ersten Brand am Montagnachmittag sei eine Maschine in Brand geraten, diese habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin fing auch die Halle Feuer. Die Polizei ging von einem technischen Defekt aus. Es sei niemand verletzt worden. Die angrenzende Straße war nach Polizeiangaben für rund drei Stunden gesperrt.

Am frühen Dienstagmorgen kam es demnach zu einem neuen Aufflammen eines Glutnestes - dadurch brach der zweite Brand aus. Auch bei diesem Brand sei niemand verletzt worden. Zur Höhe des Schadens der beiden Brände konnten die Polizei und die Feuerwehr zunächst nichts sagen.