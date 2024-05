Kroos sieht Madrid als Favoriten gegen Borussia Dortmund

Real Madrid steht wieder einmal im Endspiel der Champions League. Mittelfeld-Star Toni Kroos hat eine klare Meinung zur Favoritenrolle gegen Borussia Dortmund.

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos sieht sein Team Real Madrid im Endspiel der Champions League am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund als Favorit. Er habe gar kein Problem damit, die Favoritenrolle anzunehmen, sagte der Mittelfeld-Star nach dem 2:1-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München am Mittwochabend. "Ich glaube und bin überzeugt davon, dass wir der gerecht werden", betonte der 34-Jährige.

Borussia Dortmund habe ein Champions-League-Finale noch nicht so oft gespielt. "Das ist nochmal ein ganz anderes Ambiente. Wembley, da machen noch ein paar andere Gefühle was mit Dir. Und ich hoffe, dass das mit uns ein bisschen weniger macht, dass wir zumindest den Vorteil der Erfahrung dort mit hinbringen und das Ding holen", sagte Kroos und ergänzte: "Aber das ist keine Kampfansage. Dass wir das gewinnen wollen, ist klar."

Nach einem 2:2 im Hinspiel hatte sich Champions-League-Rekordsieger Real Madrid durch zwei späte Tore von Joselu (88. Minute/90.+1) im Halbfinale gegen die Bayern durchgesetzt. Dortmund hatte in der Vorschlussrunde Paris Saint-Germain durch zwei 1:0-Erfolge ausgeschaltet.

(dpa)