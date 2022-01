Corona-Lage in Bayern: So sehen Sie die Pressekonferenz im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die Corona-Lage und den Umgang mit Omikron. Die anschließende Pressekonferenz lässt sich im Live-Stream sehen.

Omikron treibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern nach oben: Mittlerweile liegt sie bei über 500. Am 17. Januar 2022 berät das Kabinett unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder über die angespannte Corona-Lage.

Anschließend treten Staatsminister Florian Herrmann, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras, um über die Ergebnisse der Beratungen zu informieren. Hier erfahren Sie, wie sich die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen lässt und wie die Corona-Zahlen in Bayern aussehen.

Hohe Corona-Inzidenz in Bayern

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen für Bayern eine Inzidenz von 551,5. Omikron ist mittlerweile im Freistaat dominierend. Laut Studien soll Omikron besonders ansteckend sein, die Gefahr für schwere Verläufe sei aber gleichzeitig geringer.

Im Gegensatz zur Inzidenz ist die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern zuletzt gesunken. Am Sonntagmorgen lag sie laut Divi-Intensivregister bei 408, das waren 19 Patienten weniger als noch am Samstag. RKI-Präsident Lothar Wieler warnte aber davor, dass die Zahl der Klinikeinweisungen und der Todesfälle wieder steigen werde. Die hohe Inzidenz wirke sich nämlich erst mit Verzug auf die Intensivstationen aus.

Hotspot-Regelung in Bayern soll angepasst werden

Da Omikron die Lage verändert hat, soll die Hotspot-Regelung in Bayern angepasst werden. Bisher war ein Lockdown für Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 1000 vorgesehen. Gesundheitsminister Holetschek hatte diese Regelung allerdings zuletzt ausgesetzt und angekündigt, dass der Grenzwert erhöht werden müsse. Dafür möchte er dem Kabinett in Bayern eine Beschlossvorlage vorlegen.

Forderungen gibt es auch aus der Opposition: "Im gesamten Kulturbereich sind dringend sinnvolle Verbesserungen möglich und erforderlich: Bei 2G plus und Maske sowie Einhaltung von geeigneten Abständen wollen wir wieder 50 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann.

Markus Söder hatte sich zuletzt offen für Lockerungen bei den Corona-Regeln gezeigt und einen Kurswechel bei der Corona-Politik in Bayern angekündigt. "Es wird nicht mehr ausreichen, die Lage nur medizinisch und virologisch zu betrachten. Wir müssen auch auf die gesellschaftliche und soziale Komponente stärker achten", sagte er dem Münchner Merkur.

Corona-Lage in Bayern: Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen

Die Pressekonferenz beginnt am Montag um 12 Uhr in München. Im Gegensatz zu Staatsminister Herrmann, Kultusminister Piazolo und Gesundheitsminister Holetschek nimmt Ministerpräsident Söder nicht daran teil.

Wer die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen möchte, hat unter anderem auf www.bayern.de die Gelegenheit dazu. Außerdem gibt es eine Übertragung, die untertitelt und in Gebärdensprache übersetzt ist. (mit dpa)