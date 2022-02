Novavax-Impfstoff: Was Sie über Nuvaxovid wissen sollten

Plus Nächste Woche sollen die ersten Dosen des Impfstoffs des US-Herstellers Novavax nach Bayern geliefert werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick.

Es ist der fünfte in Deutschland zugelassene Impfstoff gegen das Coronavirus. Und er funktioniert nach einem anderen Prinzip als die bisherigen. Deshalb ruht einige Hoffnung auf dem Vakzin Nuvaxovid des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Novavax. Das Präparat könnte noch manche Impfzweifler überzeugen. Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick.