Paxlovid: Die Corona-Tabletten, die kaum einer kennt

Plus Frühzeitig eingenommen kann Paxlovid schwere Corona-Verläufe verhindern. Das Problem ist: Die Pillen werden bislang kaum eingesetzt. Das soll sich aber ändern. Was kann das Medikament?

Vier rosafarbene Pillen und zwei weiße: Diese sechs Tabletten pro Tag, bequem zu Hause einzunehmen, wurden Anfang des Jahres als neue Waffe gegen das Corona-Virus gehandelt, vielleicht sogar als Ausweg aus der Pandemie. Das Medikament, um das es geht, heißt Paxlovid, stammt vom US-Pharmakonzern Pfizer und zielt – vereinfacht ausgedrückt – darauf ab, die Virusvermehrung im Körper zu hemmen. Das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf soll so um fast 90 Prozent reduziert werden. Und trotzdem: Ein Gamechanger, die erhoffte Wunderwaffe, ist das Medikament bisher nicht. Viele Menschen kennen die Tabletten nicht einmal.