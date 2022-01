Corona-Pandemie

Probleme mit dem Impfstatus: Genesene ärgern sich über Corona-Apps

Von einer Corona-Infektion genesene Menschen gelten, wenn sie zweimal geimpft sind, wie „geboostert“. So lautet die Regel – nur die üblichen Corona-Apps können damit leider nichts anfangen.

Von Henry Stern

Eigentlich sollten die Corona-Regeln in Bayern ja einfacher werden: Jede durchgemachte Infektion zählt bei den Zugangsbeschränkungen künftig wie eine Impfung, erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) Mitte Januar. Bei 2G-Plus heißt das: Wer dreimal geimpft ist oder zweimal geimpft und einmal genesen, darf ohne zusätzlichen Schnelltest ins Kino, Theater oder Schwimmbad.

