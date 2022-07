Corona-Regeln in Bayern: Welche Maßnahmen aktuell gelten – Kommt Maskenpflicht zurück?

Welche aktuellen Corona-Maßnahmen gelten in Bayern? Hier erfahren Sie, wo die Maskenpflicht bleibt, was für die Quarantäne gilt und ob 2G und 3G überall weggefallen sind.

Die geltenden Corona-Basisschutzmaßnahmen werden beibehalten, das beschloss das bayerische Kabinett am 28. Juni. Diese werden bis zum 30. Juli laufen. Allerdings wird zum 3. Juli die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft. Eine medizinische Maske ist in Bus und Bahn aber weiter Pflicht. Maskenpflicht gilt in Bayern auch noch im Fernverkehr und einigen Einrichtungen wie Krankenhäusern.

Der Corona-Bürgertest ist seit dem 30. Juni unterdessen nicht mehr kostenlos. Es gilt eine Selbstbeteiligung von drei Euro. Für vulnerable Gruppen ist der Corona-Schnelltest aber weiterhin gratis.

Corona-Zahlen in Bayern steigen im Juni

Der "Freedom-Day" wurde zuvor zwei Wochen später als geplant durchgezogen. Wegen hoher Infektionszahlen hatte sich der Freistaat Bayern dafür entschlossen, von einer Übergangsfrist Gebrauch zu machen und die Corona-Regeln bis 2. April 2022 weiterlaufen zu lassen. Diese Frist ist jedoch längst gefallen, das bedeutet: Seitdem sind viele Infektionsschutzmaßnahmen Vergangenheit. Am 28. Mai traten dann weitere Lockerungen in Kraft.

Video: dpa

Die Corona-Lage in Bayern könnte sich jedoch schon bald wieder drehen: Im Juni 2022 nahm das pandemische Geschehen wieder Fahrt auf und die Infektionszahlen steigen. Bayern und drei weitere Länder üben Druck auf den Bund aus, eine Rechtsgrundlage für weitergehende Schutzvorgaben bei einer neuen Corona-Welle im Herbst zu schaffen. Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen sind neben Bayern die weiteren Treiber, sie fordern noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Auffällig: Es handelt sich um von der Union geführte Bundesländer. Vertreter von SPD und Grünen setzen auf Klärungen und vorbereitende Schritte in der Ampel-Koalition.

Bayern bald wieder mit Maskenpflicht? Mediziner sind skeptisch

Praktisch würde die geforderte Maßnahme bürokratische Prozesse bei einer Verschlimmerung der Corona-Lage abkürzen. Neue 2G- oder 3G-Regeln könnten schneller eingeführt werden. Zahlreiche Mediziner halten diese Vorgehensweise jedoch für nicht notwendig und erinnern an den ursprünglichen Maßstab aller Einschränkungen: die drohende Überlastung der Krankenhäuser. Kassenärztechef Andreas Gassen spricht sich gegen eine neue Maskenpflicht sowie gegen die Fortführung anlassloser Bürgertests aus: "Das Narrativ war immer, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden dürfe.", so der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Er fordert stattdessen zunächst eine Untersuchung über die Effektivität der Maßnahmen.

Ein Überblick über die aktuellen Corona-Regelungen in Bayern.

Viele Corona-Lockerungen in Bayern in Kraft getreten

Die größten Eckpunkte in Bayern: Es gibt seit dem 3. April keine Maskenpflicht in Innenräumen und keine 2G- oder 3G-Regel mehr. Was seitdem allerdings noch gilt, ist ein sogenannter Basisschutz. Dieser wurde zu großen Teilen zum 1. Mai verlängert. Allerdings fallen auch weitere Regelungen. Wie der Basisschutz aussieht und welche Corona-Beschränkungen zum 1. Mai fallen, das können Sie im Überblick nachlesen.

Corona-Regeln in Bayern seit dem 28. Mai: Wo gilt die Maskenpflicht?

Die einzigen Orte, an denen seit dem 3. April die Maskenpflicht noch galt, sind der öffentliche Nahverkehr und Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen. Das sind zum Beispiel Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder Flüchtlingsunterkünfte. Im Einzelhandel, also auch in Supermärkten und anderen Geschäften, sowie in Freizeiteinrichtungen gab es seit Sonntag, 3. April, keine Maskenpflicht mehr.

Auch für Schülerinnen und Schüler gab es Neuigkeiten: Sie brauchen im gesamten Schulgebäude keine Maske mehr zu tragen. Seit dem 28. Mai ist die Maskenpflicht nun in vielen weiteren Bereichen abgeschafft worden. Im Folgenden befindet sich ein Überblick über die Bereiche, in der das Tragen einer Maske nicht mehr verpflichtend ist:

in der Arztpraxis,

im Krankenhaus,

in Einrichtungen für ambulantes Operieren,

in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine medizinische Versorgung erfolgt, die der in Krankenhäusern ähnelt,

in Dialyseeinrichtungen,

in der Tagesklinik,

im Rettungsdienst.

Testpflicht in Schulen und Pflegeeinrichtungen fällt weg

Eine Lockerung der Corona-Maßnahmen gab es zum 1. Mai in den Schulen und Kitas in Bayern. Die Maskenpflicht war auch hier schon nach den Osterferien weggefallen, seit Montag dem 2. Mai gibt es nun auch keine Testpflicht mehr. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) freut sich über "einen Schritt in die Normalität": "Die Zahlen gehen ja in die richtige Richtung - also deutlich zurück."

Corona-Maßnahmen in Bayern nach dem 2. April: 2G- und 3G-Regeln fallen überall weg

Alle Zutrittsregeln wie 2G-, 3G, oder 2G-Plus sind ebenfalls weggefallen. Das bedeutet: Der Zugang zur Gastronomie, zu Kultur- oder Sportveranstaltungen ist für alle möglich, unabhängig vom Geimpft-, Getestet- oder Genesenenstatus. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gibt es bereits seit dem 20. März nicht mehr. Kapazitätsbeschränkungen für Besucherinnen und Besucher bei Veranstaltungen sind ebenso weggefallen.

Keine Hotspot-Regelung in Bayern

Die bayerische Staatsregierung verzichtet auf die Hotspot-Regelung. Das bedeutet, dass in einzelnen Landkreisen oder Städten keine weitergehenden Corona-Maßnahmen verhängt werden.

Video: dpa

Aktuelle Corona-Regeln in Bayern: Vorgaben für Isolation und Quarantäne

Wer sich mit Corona infiziert, muss ab dem 13. April in Bayern nur noch für fünf Tage in Isolation – statt wie vorher zehn. Diese fünf Tage sind aber verpflichtend. Ein abschließendes Freitesten ist dabei nicht notwendig, sofern Betroffene 48 Stunden lang keine Symptome mehr haben. Welche besonderen Regeln für manche Berufsgruppen gelten, erfahren Sie hier.