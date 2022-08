Corona-Urteil

18:13 Uhr

Urteil in Bayern: Corona-Quarantäne für ganze Schulklasse war rechtswidrig

Plus Das oberste bayerische Verwaltungsgericht gibt einem Vater aus Wertingen recht. Seine Söhne mussten in Isolation, obwohl sie nicht positiv waren. Was bedeutet das Urteil?

Von Sarah Ritschel

Seine Kinder seien in „frühkindliche Verhaltensweisen“ zurückgefallen, sagt Andreas Unger. Sie hätten Angst gehabt, eine Gefahr zu sein für die Eltern und andere Menschen. „Weil sie ja komplett isoliert werden mussten“, erklärt der Vater aus Wertingen im Kreis Dillingen. Was Unger berichtet, ereignete sich im Oktober und November 2020. Seine beiden damals zehnjährigen Söhne besuchten zwei unterschiedliche Schulklassen – und beide Klassen wurden vom Dillinger Gesundheitsamt zwei Wochen lang in Quarantäne geschickt, weil jeweils ein Mitschüler Corona-positiv getestet worden war.

