Klinik im Katastrophenmodus: Wie Ärzte und Pfleger für ihre Patienten kämpfen

Plus Im Mindelheimer Krankenhaus kämpfen Ärzte und Pflegekräfte um das Leben von Covid-Erkrankten. Wer mit Beschäftigen spricht, merkt schnell, wie groß Frust und Ärger sind.

Deutschland im Dezember 2021, bei vielen Menschen stellt sich zusehends Vorfreude auf das Weihnachtsfest ein. Zugleich liegt eine bleierne Corona-Stimmung über dem Land. Der zweite Winter mit Covid-19, nun im Zeichen der Virusvarianten Delta und Omikron. Während viele Menschen der Pandemie müde sind, herrscht in Kliniken noch ein anderes Gefühl vor: Ärger, mitunter Wut.