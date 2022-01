Mit Vorerkrankungen durch die Pandemie: "Natürlich habe ich Angst"

Plus "Jetzt bloß nicht krank werden": Menschen mit Vorerkrankungen trifft die Pandemie hart. Zwei Menschen aus der Region sprechen über Isolation, Stigmatisierung und die Angst vor der Triage.

Die Pandemie trifft nicht alle gleich. Besonders schwer ist die Situation für Menschen mit Vorerkrankungen. Nicht nur, weil diese häufig einen schweren Verlauf begünstigen. Da ist auch die Angst, im Falle von überfüllten Intensivstationen nicht mehr ausreichend behandelt zu werden, wenn bei ihnen unabhängig von Corona ein Krankenhausaufenthalt nötig wird. Dazu kommt die Isolation. Viele litten schon vor der Pandemie unter Stigmatisierungen. Corona verschlimmert die Einsamkeit.