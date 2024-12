Adventlicher Pudding von der CSU – oder: Wer kauft denn so was?

Na, wieder nicht den Söder-Lebkuchen gewonnen? Vier Exemplare von der Größe eines Autoreifens hat der Ministerpräsident und Meisteresser auf Instagram verlost. Falls Sie das Gebäck mit dem – Zitat Söder – „sensationellen Duft“ und dem „außerordentlich sympathischen Weihnachtsgesicht darauf“ nicht ergattert haben: Christlich(-sozial)e Weihnachts-Vorfreude lässt sich trotzdem ohne Weiteres herzaubern. Der CSU-Fanshop im Internet ist nur einen Klick entfernt. Mancher soll dort auch schon pures Gold für das im Advent beliebte Schrottwichteln gefunden haben, aber das nur nebenbei.

CSU-Shop mit ganz eigenen Weihnachtsprodukten

Man stelle sich vor: Eisblumen am Fenster, drinnen das heimelige Leuchten einer Lichterkette. Dazu eine noch warme Schale cremigen CSU-Puddings. Zartbitter. Das laut Beschreibung „köstlichste Produkt“ im Online-Shop ist für 1,99 Euro nämlich „ein echter Glücklichmacher“. Die Füße wärmt eine CSU-Bettflasche in Söderhaargrau, aus dem Bluetooth-Lautsprecher mit weiß-blauem Rautenmuster singt Mariah Carey „All I want for Christmas is....“ - ja, was denn?

Den christsozialen Kuschelpulli mit der Aufschrift „Christkind (Vertretung)“, den Faszienball aus der Reihe „Daheim in Bayern“ oder das CSU-Räuchermännchen im bayerischen Winteroutfit? Gott, klingt das gemütlich! Aber Vorsicht: Der CSU-Baum für zu Hause ist eine Robinie! Nadelt zwar nicht, könnte aber trotzdem Heiligabend vermiesen. Andererseits: Zanken und Mosern ist ja irgendwie auch CSU.