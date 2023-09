"Grün verhungerte Funktionäre": Söder schießt scharf gegen die Grünen

In München hat der CSU-Parteitag begonnen. Ministerpräsident Markus Söder übt in seiner Rede scharfe Kritik an der Ampel-Regierung.

Mit scharfer Kritik an der Ampel-Regierung in Berlin hat Ministerpräsident Markus Söder den CSU-Parteitag in München eröffnet. Zwei Wochen vor der Wahl in Bayern bezeichnete Söder die Bundesregierung als "die schlechteste, die Deutschland je hatte".

Die Kernbotschaft seiner Rede vor und 700 Delegierten in der Münchner Messe: Bayern geht es gut und damit es so bleibt, müsse die CSU an der Regierung bleiben. Deshalb, so Söder: "Wir werden diese Wahl gewinnen." Die CSU sei Bayerns Stimme in Berlin, die Freien Wähler hätten dort keinen Einfluss. Die aktuelle Bundesregierung sei die schlechteste, die Deutschland je hatte. Sie mache viele Fehler im Krisenmanagement, etwa bei der Energieversorgung: "Deutschland bleibt bei seiner sturen grünen Ideologie." Kernkraftwerke müssten laufen, solange es die Energiekrise gebe.

Söder hat mehrfach eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen

Söder kritisierte die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland als zu hoch. "Wir sind total im Wettbewerbsnachteil. Besonders hart attackierte der CSU-Chef die Grünen. Er sprach von "grün verhungerten Funktionären". Die Grünen seien weniger "Experten für Windenergie als für heiße Luft."

Im laufenden Wahlkampf hat Söder mehrfach eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Er will mit den Freien Wählern koalieren. Deren Forderung nach dem Landwirtschaftsministerium im neuen Kabinett erteilte Söder eine Absage.

Lesen Sie dazu auch