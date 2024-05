Familie in Uniform: Fünf von sieben Laackmans sind bei der Bundeswehr

Plus Die Bundeswehr hat ein Personalproblem. An den Laackmans liegt's nicht. Papa, Mama und drei Kinder dienen bei der Truppe. Logisch, dass Treffen der Patchwork-Familie, nun ja, generalstabsmäßig geplant werden müssen.

Die Laackmans sind anders. Eine Patchwork-Familie, okay, aber davon gibt es mittlerweile viele. Auch Fernbeziehungen, wie sie Alexandra und Jörg Laackman führen, sind schon lange nicht mehr ungewöhnlich. Was die Laackmans besonders macht, sind ihre Berufe. Oder sollte man Berufung sagen? Fünf von sieben Familienmitgliedern sind bei der Bundeswehr.

Bleiben zwei Familienmitglieder: Paula Klemm, 21 Jahre, studiert Internationale Politikwissenschaft in Amsterdam und möchte Diplomatin werden. Anni Klemm, 16 Jahre, geht in Straßburg zur Schule.