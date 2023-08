Deutschlandticket

Das 49-Euro-Ticket zeigt Wirkung, doch ländliche Regionen profitieren kaum

Plus Daten zeigen: Durch das Deutschlandticket entscheiden sich mehr Menschen für die Bahn. Doch in kaum einer Region ist der ÖPNV so wenig ausgebaut wie im Augsburger Umland. Hier sehen sie den Stand in Ihrer Gemeinde.

Von Kim Luisa Kreissl, Kim Luisa Kreissl, Jonathan Lindenmaier

Klimafreundliche Mobilität stärken, Schiene und ÖPNV attraktiver gestalten: Mit diesen Worten warb Verkehrsminister Volker Wissing ( FDP) zu Jahresbeginn für das Deutschlandticket. Mit Erfolg. Die Abgeordneten stimmten zu, im Mai ging das Ticket an den Start. Und heute? Hat das Ticket die Erwartungen erfüllt?

Laut Volker Wissing: ja. „Das Deutschlandticket ist ein echter Gamechanger und bereits nach drei Monaten ein großer Erfolg. Die ersten Erhebungen zeigen, dass das Ticket stark nachgefragt wird“, sagte Wissing unserer Redaktion. „Das Ticket wird langfristig zu einem enormen Modernisierungsschub des ÖPNV führen und dabei helfen, das Angebot attraktiver zu gestalten.“

