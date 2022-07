Dienstpflicht

09:39 Uhr

Menschen aus der Region über die Dienstpflicht: "Zeit beim Bund prägt mich bis heute"

Seit 2011 ist die Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft. Immer wieder kommt aus der Politik die Forderung, ein verpflichtendes Dienstjahr wieder einzuführen.

Plus Zurück zu Wehrpflicht und Zivildienst? Wir haben mit Menschen aus der Region gesprochen: Welche Erfahrungen sie mit einem Dienstjahr haben und was sie von einer Pflicht halten.

Von Jonathan Lindenmaier

Bundespräsident Steinmeier will, dass junge Menschen sich ein Jahr für den Staat engagieren. Bei der Bundeswehr, in Pflegeheimen oder beim Rettungsdienst. Wir haben mit Menschen aus der Region gesprochen, die unterschiedliche Erfahrungen in solchen Diensten gesammelt haben: ein Mann, der den Wehrdienst geleistet hat. Eine Frau, die nach der Schule direkt studieren ging. Eine andere, die einen Freiwilligendienst geleistet hat. Und ein Abiturient.

