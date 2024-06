Auto prallt gegen Baum: 82-jährige Beifahrerin stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 im Landkreis Donau-Ries ist die 82-jährige Beifahrerin des Unfallwagens tödlich verunglückt.

Der ebenfalls 82-jährige Fahrer und Ehemann der Frau kam mit seinem Auto am Sonntagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen sei kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)