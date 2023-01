Drei Jahre Pandemie

11:43 Uhr

Augsburger lag wegen Corona im Koma: Wie häufig sind schwere Verläufe noch?

Plus Mehr als 37 Millionen Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Einer ist Roland Schmieder, der im Herbst 2020 sogar im Koma lag. Wie geht es ihm heute?

Von Stephanie Sartor

Die Fotos will sich Roland Schmieder eigentlich gar nicht mehr anschauen. Die Fotos aus dem Herbst und Winter 2020. „Wenn ich die Bilder von mir sehe, erschrecke ich“, sagt Schmieder. „Ich habe in sechs Wochen 20 Kilo verloren.“ Schmieder erkrankte im Oktober 2020 schwer an Corona – im ersten Jahr der Pandemie, als es noch keine Impfstoffe gab und als man noch nicht wusste, dass das alles noch Jahre dauern würde.

