Dürre im Sommer

vor 32 Min.

"Wir dürfen keine Wasserknappheit provozieren, weil wir Pools füllen wollen"

Plus Seit Wochen hat es so gut wie nicht geregnet. Der Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann erklärt, ob wir auf einen neuen Dürresommer zusteuern und wie wir umdenken müssen.

Von Sonja Dürr

Herr Kunstmann, in vielen Teilen Bayerns sitzt man auf dem Trockenen. In Donauwörth sind in den letzten vier Wochen 1,5 Liter Regen gefallen, in Zusmarshausen gar keiner. Ist es ungewöhnlich, dass es so früh im Jahr schon so trocken ist?

Harald Kunstmann: Es ist erstaunlich, dass es in großen Teilen Bayerns seit über drei Wochen keinen Tropfen geregnet hat, vereinzelt sind es sogar mehr als vier Wochen. Denn in dieser Jahreszeit bringen eigentlich lokale Gewitter immer wieder Niederschläge. Gerade in Südbayern haben wir im Sommer sonst die Zeiten mit den meisten Niederschlägen. Diese lange Phase ohne Regen ist, zusammen mit der großen Wärme, eine Belastung fürs Ökosystem.

