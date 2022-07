Ärger und Verwirrung um die einrichtungsbezogene Impfpflicht

Plus Einem Pflegeheim wandert ungeimpftes Personal ab. Die Leitung schreibt einen Brandbrief. Er landet bei Bayerns Gesundheitsminister Holetschek. Doch der reizt seinen Spielraum bereits aus.

Eigentlich liegt Heimenkirch, Landkreis Lindau, nur zehn Kilometer Luftlinie von Vorarlberg, am Westzipfel Österreichs, entfernt. Doch für Pflegekräfte sind das Welten. Denn während jenseits der Grenze die Impfpflicht krachend gescheitert ist, steht in Deutschland unter dem Bruchstrich parlamentarischer Verhandlungen ein kleinster gemeinsamer Nenner namens „einrichtungsbezogene Impfpflicht“. Personal aus dem Gesundheitssektor muss sich hierzulande impfen lassen.