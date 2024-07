Beim Brand einer Landwirtschaftshalle in Oberfranken ist laut Schätzungen der Polizei ein Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, sagte eine Polizeisprecherin. In der Halle in Regnitzlosau (Landkreis Hof) sollen landwirtschaftliche Fahrzeuge gewesen sein. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

