Champions Hockey League mit München und Ingolstadt ausgelost

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München bekommt es in der Champions Hockey League mit Rauman Lukko aus Finnland, dem HC Innsbruck aus Österreich, dem slowakischen Club HC Kosice, Färjestad Karlstad aus Schweden sowie den tschechischen Vereinen Ocelari Trinec und Vitkovice Ridera zu tun.

Vizemeister ERC Ingolstadt trifft ebenfalls auf Färjestad Karlstad und Vitkovice Ridera sowie auf Växjö Lakers aus Schweden, Dynamo Pardubice aus Tschechien, Red Bull Salzburg aus Österreich und den französischen Club Rouen Dragons.

Das ergab die Auslosung am Mittwoch im finnischen Tampere, wo zurzeit auch die Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Außer München und Ingolstadt nehmen aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) die Adler Mannheim an dem internationalen Wettbewerb teil.

Die Mannschaften treffen in der Gruppenphase nur einmal aufeinander und platzieren sich in einer Gesamttabelle auf den Plätzen 1 bis 24. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Der erste Spieltag der Gruppenphase soll am 31. August und 1. September stattfinden. Der Beginn der Playoffs ist für den 14. November und das Finale für den 20. Februar des kommenden Jahres geplant.

