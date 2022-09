"Nächster schwerer Fehler" – Markus Söder kritisiert Atomkraft-Pläne von Robert Habeck

Bayern übt heftige Kritik an den Energieplänen des Bundeswirtschaftsministeriums. Markus Söder fordert Bundeskanzler Olaf Scholz auf, Energieversorgung zur Chefsache zu machen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für den Notbetrieb zweier Atomkraftwerke in Deutschland scharf kritisiert.

Nach dem "Murks bei der Gasumlage", seien Habecks Pläne "der nächste schwere Fehler", sagte Söder bei einer Pressekonferenz nach der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Es mache sich zunehmend Enttäuschung breit. "Deutschland schlittert zusehends immer tiefer in die Energiekrise hinein."

Söder kritisiert Atomkraft-Pläne – und fordert Bundesregierung zum Umdenken auf

Die Begründung sei "eine echte Mogelpackung". Unklar sei außerdem, wann und wie die Notreserve angeschaltet werde. Die Kraftwerke verfügten über "keine Küchenschalter".

Söder forderte die Ampel-Koalition auf, die Pläne im Nachhinein zu ändern. Die FDP forderte er auf, den Plänen nicht zuzustimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) solle außerdem die Energieversorgung zur Chefsache machen. "Der Streckbetrieb hätte wirklich keinem weh getan", sagte Söder.

Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung vom 6. September 2022.

Ursprünglich war einmal vorgesehen, dass alle deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende endgültig vom Netz gehen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hingegen will, dass wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Energiekrise in Europa zwei der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis Mitte April als Notreserve dienen.

Lesen Sie dazu auch

Söder und Aiwanger sprechen sich für mehr Atomkraft in der Energiekrise aus

Dabei geht es um Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis aus dem zweiten Stresstest, das Habeck am Montag in Berlin vorstellte. Damit hat sich der Wirtschaftsminister gegen einen Streckbetrieb der AKW entschieden. Diese Pläne für die Notreserven gehen Söder und Aiwanger nicht weit genug. Der Ministerpräsident und der bayerische Wirtschaftsminister sprechen sich in der Energiekrise ganz klar für mehr Strom aus Atomkraft aus.

"Nach der Gasumlage der nächste schwere Fehler: Die Schlussfolgerungen aus dem Stresstest sind enttäuschend", hatte Markus Söder bereits am Montag getwittert. Damit ende die Laufzeit der Kernkraftwerke zum Jahresende, "obwohl es keinen Stromersatz für 10 Millionen Haushalte gibt". Die Bundesregierung nehme das Risiko eines Blackouts in Kauf – und, dass der Strompreis weiter ansteige.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) warf Habeck vor, "Parteiideologie vor Fachentscheidung" zu stellen. Bei der Pressekonferenz sagte Aiwanger er sei "schockiert über die Realitätsverweigerung" in den Reihen der Grünen. Diese wollten Deutschland, nach Ansicht Aiwangers, deindustrialisieren, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Man könne nicht darauf warten, dass so viele Betriebe vom Netz gingen, bis der Strom wieder reiche.