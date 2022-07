Energiekrise

17:51 Uhr

Sport-Präsident Ammon: "Energiepreise können Vereine in prekäre Lage bringen"

Plus 23 Millionen Deutsche sind in einem Sportverein. Doch die Klubs leiden unter hohen Energiekosten. Mancher Vorstand fürchtet die Schließung der Trainingshallen. Was tun?

Von Sarah Ritschel

Herr Ammon, Sportvereine in Bayern ächzen unter steigenden Energiekosten. Mancher Vorstand warnt, ohne finanzielle Unterstützung vielleicht bald die Trainingsstätten schließen zu müssen. Wie groß ist Ihre Sorge?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

