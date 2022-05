Nicht nur in Russland und USA: Auch im Unterallgäu wird Erdöl gefördert

Plus Erdöl aus dem Unterallgäu? In Lauben werden täglich 6000 Liter Öl gefördert. Mit Blick auf das Verhältnis zu Russland wird die heimische Produktion wichtiger.

Erdöl aus dem Unterallgäu? Klingt erst mal ungewöhnlich. Russland, USA, Norwegen - ja. Aber Unterallgäu? Doch es ist so: Bei Lauben steht eine Förderstation, die seit Jahren Erdöl empor pumpt. Derzeit sind es sechs Kubikmeter pro Tag. Das sind etwa 140 Badewannen voll. Die Förderung in Lauben liegt bei den Unternehmen Rhein Petroleum, Heidelberg, und Oneo, Hannover.