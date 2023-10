Stimmkreis Donau-Ries: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Hier finden Sie an Wahlabend die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 aus dem Stimmkreis Donau-Ries. Wir haben außerdem die Wahlergebnisse der vergangenen Bayernwahl für Sie.

Im Oktober 2023 findet die Landtagswahl in Bayern statt, bei der es um die Sitzverteilung im bayerischen Landesparlament geht. Zu den 91 Stimmkreisen des Freistaats gehört auch Donau-Ries mit der Kreisnummer 706.

Direkt im Anschluss an die Wahl beginnt in den Bezirken die Stimmenauszählung. Sobald die Zahlen vorliegen, finden Sie hier die Wahlergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Donau-Ries. Des Weiteren haben wir für Sie alle Gemeinden aufgelistet, die zum Stimmkreis Donau-Ries gehören. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem die Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern aus dem Jahr 2018.

Wahlergebnisse für Donau-Ries: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Alle fünf Jahre können alle wahlberechtigten Bayern und Bayerinnen die Politik des Bundeslandes für die nächsten fünf Jahre bestimmen – dieses Jahr sind etwa 9,4 Millionen Menschen stimmberechtigt. Am Wahl-Termin, dem 8. Oktober 2023 haben die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet und die Stimmzettel können ausgefüllt und eingeworfen werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit, bereits vorher per Briefwahl seine Stimme abzugeben. Für den Stimmkreis Donau-Ries finden Sie das Ergebnis der Landtagswahl 2023 direkt hier im Datencenter, sobald die Stimmen ausgewertet wurden. Ob die finalen Wahlergebnisse mit denen aus den Umfragen zur Bayernwahl übereinstimmen?

Bei der Landtagswahl hat jeder immer eine Erst- und Zweistimme, woraus sich am Ende die Gesamtstimme ergibt: Die Erststimme ist für die Wahl des Direktkandidaten im Stimmkreis, mit der Zweistimme werden Kandidaten und Parteien aus der Wahlkreisliste gewählt.

Die Gesamtstimme bestimmt schließlich über die Sitzverteilung im bayerischen Landtag. Um dort zu sitzen, benötigt eine Partei oder Wählergruppe allerdings mindestens fünf Prozent der Gesamtstimmen.

Donau-Ries: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 706 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Der Stimmkreis Donau-Ries liegt in Schwaben und zu ihm gehören alle Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Donau-Ries:

Gemeinden aus dem Landkreis Donau-Ries:

Verwaltungsgemeinschaften aus dem Landkreis Donau-Ries:

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Donau-Ries

Hier haben wir das Wahlergebnis der Bayernwahl 2018 im Stimmkreis Donau-Ries für Sie. Dort lag die Wahlbeteiligung bei rund 73 Prozent. Als Direktkandidat wurde Wolfgang Fackler von der CSU ins Landesparlament gewählt.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 706 von 2018:

CSU : 46,1 Prozent

46,1 Prozent Grüne: 14,1 Prozent

14,1 Prozent AfD : 10,6 Prozent

10,6 Prozent Freie Wähler : 10,3 Prozent

10,3 Prozent SPD : 9,7 Prozent

9,7 Prozent FDP : 3,4 Prozent

3,4 Prozent Die Linke : 2,4 Prozent

2,4 Prozent Sonstige: 3,4 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Donau-Ries: