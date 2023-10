Stimmkreis Erlangen-Höchstadt: Wahlergebnisse der Landtagswahl 2023 in Bayern

Wie sehen die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 aus? Die Wahlergebnisse der Bayernwahl im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt gibt es hier.

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in Bayern statt. Da es die letzte Bayernwahl 2018 gab, wird in diesem Jahr wieder gewählt: Am 8. Oktober 2023 wird im Freistaat entschieden, wer in den Landtag einzieht. Gleichzeitig finden in den 91 Bezirken Bayerns vielerorts Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie die Wahlen der bayerischen Bezirkstage statt.

Erlangen-Höchstadt liegt in Mittelfranken und hat als einer der Bezirke Bayerns die Stimmkreisnummer 507. Hier haben wir die Ergebnisse der Bayernwahl von 2018 für Sie. Außerdem finden Sie direkt nach der Stimmenauszählung die Ergebnisse der Landtagswahl 2023 für Erlangen-Höchstadt in diesem Artikel.

Wahlergebnisse für Erlangen-Höchstadt: Ergebnisse der Bayern-Wahl 2023

Alle Wahllokale haben am Wahl-Termin bayernweit bis 18 Uhr geöffnet - so lange können alle Wahlberechtigten ihre Kreuze setzen. Wer es am Tag der Landtagswahl nicht vor Ort schafft, der konnte bereits vorab Briefwahl beantragen und so seine Stimmen abgeben.

Es gibt eine Erst- und Zweitstimme, die unterschiedliche Bedeutungen in Bezug auf die Sitzverteilungen haben. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat gewählt, von denen der mit den meisten Stimmen Einzug in den Landtag erhält. Die Zweitstimme steht für die Kandidaten und ihre Parteien aus der Wahlkreisliste. Die Gesamtstimme, welche sich zusammen aus Erst- und Zweitstimme ergibt, zeigt am Ende an, wie viele Sitze welche Partei im Landesparlament bekommt.

Hier erhalten Sie das Wahlergebnis der Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt im Datencenter, sobald die Stimmenauszählung vollendet ist. Dann stellt sich heraus, inwiefern die tatsächlichen Wahlergebnisse den Prognosen aus den Umfragen zur Landtagswahl gleichkommen, oder ob sie sich unterscheiden.

Erlangen-Höchstadt: Stadtteile und Orte im Stimmkreis 507 bei der Landtagswahl 2023 in Bayern

Auch im Stimmkreis 507 stellt sich am 8. Oktober 2023 heraus, wer in den Landtag einzieht und welche Partei als Wahlgewinner oder -verlierer hervorgeht. Neben Erlangen-Höchstadt gibt es außerdem den Stimmkreis Erlangen-Stadt (508).

Das sind alle Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften vom Stimmkreis Erlangen-Höchstadt (507) in der Übersicht:

Gemeinden aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt:

Adelsdorf

Baiersdorf

Bubenreuth

Eckental

Hemhofen

Herzogenaurach

Höchstadt a. d. Aisch

a. d. Kalchreuth

Röttenbach

Wachenroth

Weisendorf

Verwaltungsgemeinschaften:

Aurachtal mit Aurachtal und Oberreichenbach

Heßdorf mit Großenseebach und Heßdorf

Ergebnisse bei der Bayern-Wahl 2018 im Stimmkreis Erlangen-Höchstadt

Zum Vergleich hier das Wahlergebnis der Landtagswahl von 2018 im Stimmkreis 507. In Erlangen-Höchstadt lag die Wahlbeteiligung bei etwa 77 Prozent. Direktkandidat wurde Walter Nussel von der CSU.

Das sind die Erststimmen-Anteile im Stimmkreis 507 von 2018:

CSU : 35 Prozent

35 Prozent Grüne: 18,8 Prozent

18,8 Prozent SPD : 13,1 Prozent

13,1 Prozent Freie Wähler : 11,9 Prozent

11,9 Prozent AfD : 9,4 Prozent

9,4 Prozent FDP : 4,2 Prozent

4,2 Prozent Die Linke : 3,3 Prozent

3,3 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

Die Gesamtstimmen der Landtagswahl 2018 in Erlangen-Höchstadt:

CSU : 37,6 Prozent

37,6 Prozent Grüne: 19 Prozent

19 Prozent SPD : 11,3 Prozent

11,3 Prozent Freie Wähler : 11,1 Prozent

11,1 Prozent AfD : 9,2 Prozent

9,2 Prozent FDP : 4,3 Prozent

4,3 Prozent Die Linke : 3,3 Prozent

3,3 Prozent Sonstige: 4,2 Prozent

Anders als in Erlangen-Stadt ist der Stimmenanteil der Grünen von 19 Prozent vergleichsweise niedrig, doch auch hier ist die CSU mit 37,6 Prozent klar führende Partei. Wie in vielen Bezirken Bayerns schnitt die SPD mit 11,3 Prozent ähnlich ab wie die Freien Wähler (11,1 Prozent) und ist daher nur knapp drittstärkste Partei.