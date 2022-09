Plärrer, Stadtmauerfest, Halbmarathon: Das ist am Wochenende geboten

In Nördlingen startet das Stadtmauerfest, in Friedberg ist am Sonntag der Halbmarathon. Und das Plärrer-Finale steht an! Ein Überblick über die Events in der Region.

Am letzten Wochenende der Sommerferien kommt es noch einmal ganz dick: In der Region Schwaben finden so viele Veranstaltungen statt wie lange nicht. Zwar wird es am Samstag und Sonntag voraussichtlich recht wechselhaft, doch das macht nichts: Denn die Vielfalt an Events ist so groß, dass sich für jedes Wetter und jeden Geschmack die richtige Veranstaltung finden lässt.

Stadtmauerfest in Nördlingen von Freitag bis Sonntag

Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der Eröffnung des Nördlinger Stadtmauerfests. Bereits am Abend gibt es eine Show der Falknerei und Feuershows. Überall in der Altstadt sind für den gesamten Zeitraum des Stadtmauerfests Vorstellungen geboten: Von Gauklerei, Musik und Handwerkskünsten, über Theateraufführungen bis zu Tänzen, Feuergauklern und nachgestellten Kämpfen ist das Programm vielseitig.

Am Samstag zieht ein Folklore- und Brauchtumszug durch die Altstadt mit 70 Gruppen und 40 Gespannen sowie 800 Musikanten. Ein großer Festgottesdienst anlässlich des Stadtmauerfests findet am Sonntag ab zehn Uhr statt, anschließend gibt es ab 13 Uhr einen historischen Festumzug mit 2500 Teilnehmern, der sich der Nördlinger Geschichte widmet.

Das Plärrer-Feuerwerk findet am Freitag ab 22 Uhr statt. Am Sonntag ist der letzte Tag von Schwabens größtem Volksfest. Foto: Ulrich Wagner

Plärrer-Feuerwerk am Freitag in Augsburg – Volksfest noch bis Sonntag

In Augsburg gibt es am Freitagabend ab 22 Uhr das Brilliant-Feuerwerk auf Schwabens größtem Volksfest: Zum dritten Mal steigen am diesjährigen Herbstplärrer über dem kleinen Exerzierplatz Raketen in die Luft.

Für Familien lohnt sich wohl eher ein Besuch am Sonntagnachmittag, wenn zur Maskottchenparade zwischen 12 und 16 Uhr Plärrerbär Bruno und seine Freunde unterwegs sind und die Kinder auf dem Plärrer begrüßen. Das Volksfest läuft noch bis Sonntagabend um 23 Uhr.

DAV Neu-Ulm feiert 120 Jahre auf einem großen Jubiläumsfest

Der Deutsche Alpenverein (DAV) in Neu-Ulm ist 120 Jahre alt und holt an diesem Wochenende seine Jubiläumsfeier in großem Rahmen nach. Am Samstag wird an der Kletterhalle von 11 bis 21 Uhr ein vielfältiges Kinderprogramm mit Schnupperklettern, Hüpfburg, Basteln und einem Wettbewerb im Kistenstapeln geboten.

Anmelden muss man sich nicht, egal ob DAV-Mitglied oder nicht. Für ältere Interessierte wird es Vorträge und Seminare zu verschiedenen Bergthemen geben sowie eine Yoga-Stunde.

Die Trikots des Friedberger Halbmarathons ziert in diesem Jahr eine Taube. Der Lauf steht ganz im Zeichen des Friedens. Foto: Sebastian Richly

Halbmarathon lockt gut 1000 Läufer nach Friedberg

In Friedberg findet am Sonntag der Halbmarathon statt. Die 19. Auflage der Traditionsveranstaltung steht ganz im Zeichen des Friedens. Bisher sind laut Organisationsteam bereits rund 1000 Anmeldungen eingegangen.

Nachmeldungen sind noch bis eine Viertelstunde vor dem Start im Verwaltungsgebäude am Marienplatz möglich. Für Stimmung sorgen Trommler und wohl zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmerin anfeuern. Außerdem wird der Lauf von Moderatoren begleitet.

Kartoffelfest am Sonntag am Haus im Moos in Kleinhohenried

Einiges rund um die Kartoffel gibt es am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr in der Umweltbildungsstätte Haus im Moos in Kleinhohenried zu erleben.

Dort findet das traditionelle Kartoffelfest mit Weißwurstfrühstück, Festzug, Schleppertreffen und traditioneller Kartoffelernte statt. Besucher können ab 15 Uhr selbst bei der Ernte mitmachen und sich eine Tüte frischer Kartoffeln mitnehmen.