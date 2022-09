Historisch, künstlerisch, bunt – so wird das Wochenende in Augsburg

Der Plärrer geht in den Endspurt und Denkmäler gewähren Einblicke. Was sonst noch alles geboten ist.

Tag des offenen Denkmals Alljährlich sorgt die Deutsche Stiftung für Denkmalpflege am zweiten Septembersonntag dafür, dass deutschlandweit Denkmäler ihre Pforten öffnen. Nach zwei Jahren, in denen die Besichtigungen nur digital möglich waren, findet der Tag des offenen Denkmals wieder nahezu ohne Einschränkungen statt. 43 Denkmäler sind zu sehen, verteilt über die Innenstadt und das erweiterte Stadtgebiet. Zwei Highlights: die Alte Schmiede am Milchberg, ein Vorzeigeprojekt interdisziplinärer Denkmalpflege, sowie das Gaswerk in Oberhausen. Alle Standorte, Öffnungszeiten und Termine für Führungen gibt es im Programmheft oder in der Tag-des-offenen-Denkmals-App. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, die Anzahl an Teilnehmern bei Führungen ist begrenzt. Wer es nicht zum Tag für Denkmalsfans schafft, der kann auch danach viele Orte digital via App besuchen. Das Motto lautet diesmal übrigens "KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz". Dieses Jahr beteiligen sich knapp 2000 Kommunen mit 5000 Denkmälern – davon über 500 in Bayern.

Kulturtag am Alten Gaswerk Seit 2015 entwickeln die Stadtwerke (SWA) und die Stadt Augsburg das Gelände des Alten Gaswerks zu einem Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft. Ein Veranstaltungshighlight in diesem Jahr soll der Kulturtag sein. Klassik, Alte Musik, Improvisation, Jazz, Kubanische Musik und Fusion erklingen an fünf Standorten auf dem Kulturareal. Neben gebäudehohen Installationen, unter anderem von Videokünstlerin Manuela Hartel, erwarten Besucher die offenen Ateliers der ansässigen Künstlerinnen und Künstler. Der Kulturtag findet zum ersten Mal statt, los geht's am Sonntag um 15 Uhr, die Aktion dauert bis 22 Uhr. Tickets gibt es online oder an der Tageskasse ab 8 Euro. Für die Sonderveranstaltung "Ofenhauskonzert und Fine Dining" gibt es Tickets ab 73 Euro im Restaurant Ofenhaus ab 19.30 Uhr.

Endlich wieder ein "richtiger" Plärrer: Zahlreiche Menschen ließen sich am Freitag vom Feuerwerk auf dem Augsburger Herbstplärrer verzaubern. Video: Michael Hörmann

Plärrer Am kommenden Wochenende endet die Herbstausgabe des größten Volksfests in Bayerisch-Schwaben. Gestartet mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Eva Weber am 26. August, bietet das dritte und letzte Wochenende einige Höhepunkte in den Festzelten sowie auf dem Gelände. Am Freitagabend um 22 Uhr zündet das "Brilliant-Feuerwerk" über dem Kleinen Exerzierplatz. Für Familien lohnt sich ein Besuch am Sonntag: Auf der Maskottchenparade (von 12 bis 16 Uhr) begegnen die kleinsten Plärrerbesucherinnen und -besucher dem Plärrer-Bär Bruno und seinen Freunden Dino, Hase, Löwe und Co. Der Festplatz öffnet am Freitag ab 11.30 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 10.30 Uhr. Schluss jeweils um 23.30 Uhr, Sonntag endet er bereits um 23.00 Uhr.