Friedberger Halbmarathon 2022 ist eine Veranstaltung mit besonderer Botschaft

Plus Der Friedberger Halbmarathon findet wieder ohne Auflagen statt. Noch gibt es freie Plätze. Woran das liegt und welche Botschaft im Mittelpunkt steht.

Eine weiße Taube ziert das Laufshirt beim diesjährigen Friedberger Halbmarathon. Die 19. Auflage der Traditionsveranstaltung steht ganz im Zeichen des Friedens. Die Veranstalter wollen aber noch eine weitere Botschaft vermitteln. Ab wann ist die Strecke für den Verkehr gesperrt, wo kann man Parken, wo bekommt man seine Startunterlagen und was gibt es Neues? Das sollten Läuferinnen und Läufer wissen.